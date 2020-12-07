Son dakika haberleri: Bakan Koca:  Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık
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Son dakika haberleri: Bakan Koca:  Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık

07.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:21
Son dakika haberleri: Bakan Koca:  Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu'nun Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık" dedi.

'YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, açıklamasının devamında "Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerini kaydetti.


Son dakika haberleri: Bakan Koca:  Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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