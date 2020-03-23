Sağlık Bakanı Koca: "Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı,...
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fahrettin koca, Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı,...

Sağlık Bakanı Koca: "Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı.

23.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:04
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı."

Kaynak: AA

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