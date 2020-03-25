Sağlık Bakanı Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor." Sağlık Bakanı Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor." Kaynak: AA