Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı
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Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı

14.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:32
Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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