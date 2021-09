Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (4) Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına değinirken, "Pazartesiden itibaren illerimizde bazı örnek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yoğun bakımda 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış olanların bulunması dolayısıyla "Aşının etkisi düşük" yorumlarının yapıldığının belirtilmesi üzerine Koca, bu aşıyı ilk yaptıran grubun sağlık çalışanları olduğunu anımsattı.

Koca, "1 milyon 510 bin kişi içinde son 3 aydan bu yana aşısını yaptırmış hekim arkadaşlarımızdan kaybettiğimizi hiç duydunuz mu? Bir, iki arkadaşımız oldu. 2 doz Sinovac aşısını yaptırıp, 3. doz aşısını yaptırmayan kişilerdi onlar da. Demek ki Sinovac aşısı bu kadar etkili oldu." diye konuştu.

İnaktif ve mRNA aşılarında belli bir dönem sonra koruyuculuğun azalacağını bildiklerini anlatan Koca, "İnaktif aşı koruyuculuğunun 3. aydan sonra azaldığını görerek, erken dönemde bu konuyla ilgili Bilim Kurulu olarak karar verip, hatırlatma dozunu başlattık." ifadesini kullandı.

Koca, şu an 2 doz Sinovac aşısını yaptırmış olan 15 milyon vatandaştan 9 milyonunun üçüncü dozu da yaptırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üçüncü dozunu yaptıran 9 milyon kişinin hastane yükü 1,6 ama iki doz aşısını yaptırıp hatırlatma dozunu yaptırmayan 6 milyon kişinin hastane yükü 6, 7 kat fazla. Yani üçüncü doz 6, 7 kat oranında koruyuculuğu daha da artıran bir durumda. Etkili fakat üçüncü doz aşıyı mutlak yaptırmamız gerekiyor. Üçüncü doz aşı koruyuculuğu artırmak için son derece önemli. mRNA aşısı için de 7, 8 veya 9 ay onu takiple söylemiş olacağız. Koruyuculuğun nerede düştüğünü, hatırlatma dozunun ne zaman gerekli olduğunu zaten görerek Bilim Kurulunun alacağı kararı, öneriyi vatandaşımıza açıklamış olacağız. Sinovac aşısı, inaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz. Koruyuculuğu artırmak için hatırlatma dozunu yaparak 5, 6 kat daha artırmak mümkün. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor."

"PCR zorunluluğu sonrasında test sayılarında artış oldu mu? Aşısız kişiler test yaptırabiliyor mu?" sorusuna Koca, "Her geçen gün sayılar artıyor. Şu an herkesten istemiyoruz. Okulda aşısını yaptırmayan öğretmen ve hizmet edenler; uçak, şehirlerarası yolculuk, sinema, tiyatro, konser gibi alanlar için istiyoruz. Şu an çok ciddi bir oran oluşturmuyor. Ama bunu genişlettiğimizde veya bu hareketlilik giderek arttığında bu sayılar da giderek artmış olur. Şu an kapasiteyle ilgili bir sorunumuz da yok." yanıtını verdi.

Öğretmenlerde aşılanma oranları

"Şehirlerarası toplu ulaşımda Türk vatandaşları için zorunlu olan PCR testinin yabancılar için uygulanmadığı" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Koca, "Yabancılar için de var, yabancılar için de olacak. ya aşılı veya PCR. Sonuçta vatandaşımızın sağlığı için yanında oturan yabancı kişi bile olsa onun enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı veya aşılı olup olmadığı son derece önemli. Bu anlamda sorun yok." dedi.

Koca, bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti. Kovid geçirenlerin oranı ise yüzde 4,4'lerde. Yani şu an yüzde 95'lere yakın aşılanmış olan ve koruyuculuğu olan kişilerden bahsediyoruz. Koruyuculuk tabii iki dozla sağlanmış oluyor. Önümüzdeki bir-iki hafta içerisinde bu oranın daha yükselip ikinci dozların da tamamlanacağını biliyoruz."

TURKOVAC aşısıyla ilgili çalışmalara ilişkin soru üzerine Koca, inaktif aşı olan Sinovac ile birlikte üçüncü doz çalışması yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla bu anlamda önümüzdeki dönemde bu iki kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve faz 3 çalışması da ayrıca zaten devam ediyor. Biz acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac ile karşılaştırmalı olan üçüncü doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bu konuyla ilgili sonuçları daha net ifade etmiş olacağız."

"Bir haftalık yüz yüze eğitimde okullarda salgın nasıl seyretti? Kaç öğrenci veya öğretmende vaka tespit edildi?" sorusunu cevaplayan Koca, "Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Pazartesiden itibaren illerimizde, bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca, taramanın nasıl olacağına ilişkin soru üzerine, "Rastgele taramayı yapıp bu anlamda belirtisi olmadan toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız pazartesiden itibaren." karşılığını verdi.

"Toplumsal bağışıklık için önemli"

Tedbirlere ilişkin soruya karşılık yeni dönemde okulları kapatmak istemediklerini belirten Koca, "Çünkü artık elimizde aşı var. En fazla, sınıf bu anlamda kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz." ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte eğitimin aksamadan sürdürülmesinden ve toplumsal bağışıklık oluşması için aşılanma oranını yükseltmekten yana olduklarını vurgulayan Koca, "Aşılanma oranlarında giderek önemli bir orana geldiğimizi ama halen toplumsal bağışıklığın oluşmadığını, bunun için de tedbirlere halen devam edilmesi... Aşısını yaptırmayan veya şu ana kadar yaptıramayan vatandaşlarımızın bir şekilde hızla bu aşılarını yaptırmalarının toplumsal bağışıklık için son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık