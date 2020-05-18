Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü"
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Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca:
18.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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