Sağlık Bakanı Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı.

21.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:06

Sağlık Bakanı Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı

Kaynak: İHA

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