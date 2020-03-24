Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için...
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti.
24.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:52
Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA