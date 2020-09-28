Sağlık Bakanı Koca, Azeri mevkidaşı ile telefonla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla görüştüğü Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'e "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." mesajını iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla görüştüğü Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'e "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." mesajını iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle Şiraliyev'e taziye ve üzüntülerini ilettiğini kaydeden Fahrettin Koca, "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal