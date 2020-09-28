Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık....
28.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:01
Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız."
Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı