Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık....
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık....

28.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:01
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız."

Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Volkan Bozkır Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Özlem Yıldız İsmail Dümbüllü İbrahim Tatlıses
Spor Babel Sörloth Tamer Tuna Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca: "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık.... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 21:02:19. #1.15#
title