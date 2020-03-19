Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi...
Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.
19.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:50
Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu." - ANKARA
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Kaynak: İHA