Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi... Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "(Aytaç Yalman'ın ölümü) İlk test negatif çıktı, ancak çevresi tarandı eşi dahil pozitif çıkanlar oldu." - ANKARA Kaynak: İHA