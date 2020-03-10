Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor"
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Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

10.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:30
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. (2)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanı Koca: 'Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor"

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