Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 ilin Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik ve Sinop olduğunu açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloya yer vererek, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerini kullandı.

Tabloda, Edirne yüzde 68,86, Amasya yüzde 67,66, Eskişehir yüzde 67,54, Çanakkale yüzde 67,31, Kırklareli yüzde 66,74, Balıkesir yüzde 65,16, Muğla 64,49, Burdur yüzde 64,38, Bilecik yüzde 64,23 ve Sinop yüzde 64,03 ile aşılama oranı en yüksek 10 il oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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