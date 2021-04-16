Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmaya ikna olan öğretmenle telefonda görüştü Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmaya ikna olan öğretmenle telefonda görüştü Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmaya ikna olan öğretmenle telefonda görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmamak için hiçbir sebep olmadığını vurguladı.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti
"Annem inat ediyor" diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmamak için hiçbir sebep olmadığını vurguladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabında, annesiyle telefonda görüşüp aşı olmaya ikna ettiği için kendisine "Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış" sözleriyle teşekkür eden "İrem" kullanıcı isimli bir çocuğun paylaşımına yer verdi.

Bu paylaşımında İrem'e yanıt veren Koca, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz." ifadesini kullandı.

İrem'in paylaşımda Koca'nın, anneyle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı. Bakan Koca, görüşmede, "Özellikle ramazan döneminde bütün anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilkokul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. O nedenle aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir sorun olduğu söylenince... Yaptırmamak için sebep olmamalı. Bu sebeple sizinle görüşelim dedim, o nedenle rahatsız etmiş olduk, bu arada aşınızı da olmuş oldunuz." ifadeleriyle aşının önemini anlattı.

Anne ise aşıya karşı olmadığını ve bu aralıkta aşısını yaptırdığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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