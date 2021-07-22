Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
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Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. ya tedbir ve aşı ya kısır döngü!" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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