Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...

Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız."