Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...

Sağlık Bakanı Koca: '(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız."

Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme... - Haberler
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