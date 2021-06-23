Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme...
Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız."
Sağlık Bakanı Koca: "(Aşı uygulaması) Vatandaşımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap