Sağlık Bakanı Koca: "Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak"
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak"

15.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:02
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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