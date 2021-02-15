Sağlık Bakanı Koca: "Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak"
15.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu