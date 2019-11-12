Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı...
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Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı...

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık.

12.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:02
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık."

Kaynak: AA
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