12.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:02

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık."

Kaynak: AA