Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu
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Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu

08.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı programının planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, "Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı programının planlandığı gibi ilerlediğini belirterek, "Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Milletimiz en iyisini hak ediyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformundan fotoğraf paylaşarak Türkiye'de 10 milyon kişinin aşılandığını bildirdi. Bakan Koca paylaşımda, "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu
Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu
Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu
Bakan Koca 10 milyon vatandaşın aşılandığını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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