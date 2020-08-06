Sağlık Bakanı Koca: "Aramızda dağlar yok, mesafeyi ayarlayın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın" dedi.
06.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulunarak, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona virüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA