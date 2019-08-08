08.08.2019 11:30

Sağlık Bakanı Koca: "Anjiyo hangi durumlarda yapılır, anjiyo sonucuna göre stent mi takılmalı by pass mı yapılmalı, buna Bakanlık olarak oturup biz karar vermeyeceğiz, bunu ilgili birimlerle, bilimsel heyetin vereceği kararların algoritmasını geliştirerek yapay zekayla büyük veri üzerinden devreye sokmak istiyoruz. Onun için dijitalleşmeyi son derece önemsiyor ve yatırımdan kaçınmıyoruz."

Kaynak: AA