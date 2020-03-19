Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik" " Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu" -"Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin...
Sağlık Bakanı Koca: "Amerika'ya 500 bin yerli tanı kiti siparişi aldık ve gönderdik"
" Avrupa ve Amerika olayın farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rehber hazırlıkları başladı ve bilim kurulu bu rehberi hızla yayınlamış oldu"
- "Termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 600 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik"
-"Toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu"
-"Yatak sayımız Avrupa ortalamalarının altındadır"
-"Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı"
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Kaynak: İHA