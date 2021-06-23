Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı
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Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve aşı uygulaması başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının çalışmalarını anlatan Koca, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Sağlık Bakanı Koca, AK Parti'de düzenlenen istişare toplantısına katıldı - Haberler
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