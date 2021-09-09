Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'AĞRI MAVİ İLLERİMİZ ARASINDA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında Ağrı'nın mavi renge geçtiğini belirterek, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında.

'AĞRI MAVİ İLLERİMİZ ARASINDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında Ağrı'nın mavi renge geçtiğini belirterek, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid- 19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca: '(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...
Bakan Koca: "(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Okay Yokuşlu Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:55:06. #1.16#

title