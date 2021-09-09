Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu (2)

'AĞRI MAVİ İLLERİMİZ ARASINDA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında Ağrı'nın mavi renge geçtiğini belirterek, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında.

'AĞRI MAVİ İLLERİMİZ ARASINDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu haritasında Ağrı'nın mavi renge geçtiğini belirterek, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid- 19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı