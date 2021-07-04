Sağlık Bakanı Koca, Afyonkarahisar'da ambulansta doğum yaptıran sağlık ekibini ve bebeğin ailesini kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hamile bir hastanın ambulansta planlı olmayan doğumunu yaptıran 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibini ve bebeğin ailesini tebrik etti.