Sağlık Bakanı Koca: "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Koca, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir" dedi. Kaynak: AA