Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.
27.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor...
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Kaynak: Dunya.com