Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
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Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

26.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:58
Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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