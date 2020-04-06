Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA), Milli Mücadele'nin haber kaynağı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA), Milli Mücadele'nin haber kaynağı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Koca, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin ön saflarında yer alan iki aydınımızın önerisiyle Mustafa Kemal Paşa tarafından kuruldu, Milli Mücadele'nin haber kaynağı oldu. Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz."

Kaynak: AA