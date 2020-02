Sağlık Bakanı Koca AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

26.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Bugün itibarıyla hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası şu an itibarıyla olmadıklarını çok rahat söyleyebiliriz." dedi.

Bakan Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kum ve Meşhed teması olanlar ile Çin'in Vuhan kentinden getirilen Türk vatandaşlarının koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün gözetim altına alınmaları şeklinde Bilim Kurulunun yaklaşımı bulunduğunu anımsatan Koca, bu süreçte bu ülkelere uçak seferleri yapılmasının da doğru olmadığını düşündüklerini vurguladı.

Koca, "Özel getirilmesi gereken vatandaşımız varsa, talebi halinde özel bir yaklaşımla getirilir. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızı asla yalnız bırakmayız." diye konuştu.

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi'nde karantinaya alındığını anımsatan Koca, "Klinik konukevini gözlemevi olarak kullanıyoruz. Bu gözlemevinde şüpheli vakalar olduğunda zaten şehir hastanemiz hemen dibinde. Şehir hastanemizde 48 tane izolasyon, karantina, negatif basınçlı oda dediğimiz, bütün yoğun bakım şartlarının olduğu odamız da hazır bekletiliyor. Şu ana kadar herhangi bir ihtiyaç olmadı." bilgisini paylaştı.

"Bugün itibarıyla yolcularımızın sonuçlarının hepsi negatif"

Bakan Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası şu an itibarıyla olmadıklarını çok rahat söyleyebiliriz. Ama bundan sonraki süreçte Vuhan'dan gelişlerde yaptığımız gibi, belli aralıklarla tekrarı olacak, klinik takipleri yapılacak. Ateş ve benzeri solunum sıkıntısı dahil olmak üzere yakın takip ediliyor olacaklar, her biri ayrı birer odada, ayrı, kişisel, tek kullanımlık malzemeler kullanılarak. Özellikle sağlık personelimizin bu dönemde teması sebebiyle ciddi korunmaya alınması gerekiyor. Bütün tedbirlerle bu hizmeti sürdürüyoruz."

Karantina altındaki vatandaşlara ilişkin Koca, "Yolcuların ilk testleri. Çünkü kuluçka döneminde negatif çıkabilir, süreçte pozitif olabilir. Ama klinik durum, Kum veya Meşhed geçmişi, yaş durumu, altta yatan riskli hastalık durumu dahil olmak üzere her hasta için bir risk analizi yapılıyor olacak. Buna göre 14 güne kadar gerektiğinde gözlem altında bulundurmak üzere bir yaklaşım sergilenecek. Daha sonra 14 günü, Vuhan'da yaptığımız gibi evde de gerektiğinde tamamlamak üzere bir yaklaşım Bilim Kurulunun önerisiyle gelebilir." dedi.

"Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gerekmiyor"

Sağlık Bakanı Koca, ana hedeflerini; "hastalığın Türkiye'ye sokulmaması" ama bölgede giderek yayıldığı için "mümkün mertebe ülkeye girişini geciktirebilir olmak" şeklinde açıkladı.

Bu noktada hem mevsimsel değişikliğin etkisi hem de süreci mümkün olduğunca geciktirme yaklaşımının diğer ülkeler açısından önemine işaret eden Koca, "olduğunda çok kötü bir tablo oluşuyor, bize de bulaştı" gibi bir yaklaşımda bulunulmaması gerektiğini aktardı.

Koca, "Burada önemli olan, olduğunda alınması gereken tedbirleri mutlak almamız ki bu anlamda çok hazırlıklıyız. Bu enfeksiyonun, salgının ve bu dönemde olabilecek bir hastanın tedavisiyle ilgili her türlü altyapımızın hazır olduğunu, zaten yapılması gerekenleri Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda yapacağımızı da vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Tedirgin olmaları gerekmiyor." şeklinde konuştu.

"Kişisel hijyen ve el yıkaması son derece önemli"

Bakan Koca, bu noktada gribal enfeksiyonlara karşı korunmak için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

"Şuna dikkat etmemiz gerekiyor; bu enfeksiyon bir grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkaması son derece önemli. Normal sabunla 20 saniye yıkamanın yeterli olduğunu, tek kullanımlık mendilleri kullanma, mendil olmadığında dirsek içinin kullanılabileceğini ve bu dönemde mümkün mertebe bir metreden daha yakın mesafede olunmaması gerektiğini, gripli olanların mutlak maske kullanması gerektiğini söylüyoruz.

Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olan kişiler bulaştırmamak üzere maske kullanmalılar. Ayrıca kalabalık, yoğun ortamlara da mümkün mertebe girilmemesi, istirahat ve beslenmeye dikkat etmek, ev ortamı, bulunulan ortamın havalandırılması son derece önemli. Bunlar bulaşıcılığı önleyen önemli unsurlar."

Koca, grip ve soğuk algınlığına karşı alınan bu önlemlerin, Bilim Kurulunun yaptığı bilgilendirmelerin etkili olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hasta sayısı şu süreçte bir önceki yıla göre, önceki hafta yüzde 17 ve geçen hafta yüzde 19 oranında azaldı. Salgının olduğu dönemlerde vatandaş bir panik havasıyla sağlık kuruluşlarına müracaat eder ve sayı artardı. Bu dönemde bir salgında ilk defa yüzde 19'a yakın hasta sayısında azalış oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının önerilerini dikkate almaları, bu doğrultuda hareket etmelerinin önemli olduğunun tekrar ifade etmek istiyorum."

Panik havası oluşturulmaması, en ufak bir soğuk algınlığı durumunda "koronavirüsü var, hemen sağlık kuruluşuna müracaat etmeliyim" gibi bir yaklaşım içinde bulunulmaması gerektiğini dile getiren Koca, Türkiye'de şu an koronavirüs olmadığını, herhangi bir soğuk algınlığına karşı gereken önlemler alındığında da bulaşıcılığın zaten azaltıldığını söyledi.

Koca, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin de tanıtıcı kamu spotlarının, broşürlerin hazırlandığını, kurumlarda bilgilendirmelerin yapıldığını, sağlık personeli için hızla rehberin yayınlandığını ve bu çalışmalara devam edileceğini anlattı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin koronavirüsün yayılabileceğine yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine Koca, ABD'nin bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra aşı ve benzeri çalışmalar için de 2,5 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret etti.

"Tedbirleri katı alma noktasında bir çaba içindeyiz"

Koronavirüsün İran'ın yanı sıra Irak ve Lübnan'da da görüldüğünü anımsatan Koca, şöyle konuştu:

"Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. İlişkimizin yoğun olduğunu biliyoruz. O nedenle tedbirleri katı alma noktasında bir çaba içindeyiz. Sınırımızdan içeri girmemesi noktasında bir gayret içindeyiz. Ama Irak'ta, Lübnan'da görüldü, Suriye'de yarın görülebilir. Her geçen gün artıyor etrafımızda.

Dolayısıyla ülke bu anlamda risk altında ve bu süreçte bizim yapmamız gereken, Bilim Kuruluyla da yaptığımız, Bakanlık olarak da yaptığımız ülkeye girişi önlemek. Olabilir mi, olabilir. Olduğunda da tedaviyle, yaklaşımla ilgili her türlü hazırlığımız var. Hastanın nerede, nasıl takip edilmesi gerektiğiyle ilgili de bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Tedbirlerimizi dünden sonra katılaştırarak gerektiğinde sınırda sahra hastaneleri kurup, 14 gün tamamlanması gerekiyorsa sınırda tamamlanması gerektiğini de düşünmeye başladık. Dün geceden itibaren sınırda 4 kapıda sahra hastanesi kurulması için arkadaşlar şu an sahadalar."

"Başka ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 8 kişiyi gözleme aldık"

Bakan Koca, havalimanlarından geri gönderme işlemleri konusunda ise "İranlı ise zaten anlıyoruz, Türk vatandaşı ise 14 gün gözlem. Kum ve Meşhed geçmişi varsa karantinada, hastanede gözlem. Diyelim ki Çin'den gelen var, orada da Vuhan'dan gelen olmadığı için ama Çin'den gelenler başka ülke üzerinden gelebiliyor. Bir önceki gün mesela 8 kişiyi, büyükelçilikle de görüşerek gözleme aldık. Başka ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan 8 kişiden bahsediyorum. Daha önce, son iki haftadan bahsetmiyorum, çalışmak için gelen bazı Çinli firmalara işçiler vardı. Bununla ilgili de 14 gün gözleme alındıktan sonra, hekim kontrolünde olmak sonra çalıştırılmasıyla ilgili önlemimizi de aldık. Yeni değil." ifadelerini kullandı.

