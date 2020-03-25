Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye...
Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok."
25.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:44
Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok."
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Kaynak: AA