Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye... Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok."

Sağlık Bakanı Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok." Kaynak: AA