Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce...

Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep'te yükselmişti, Batman'da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık.