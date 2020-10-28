Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce...
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Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce...

28.10.2020 20:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:33
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep'te yükselmişti, Batman'da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık.

Sağlık Bakanı Koca: "83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep'te yükselmişti, Batman'da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara'da İstanbul'un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara'da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı. Burada 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterir ve üzerimize düşeni yaparsak biz bundan başarıyla çıkarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semra Orkan

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