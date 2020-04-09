Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...
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Marmara Üniversitesi, Pendik

Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...

Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.

09.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:49

Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Koca: '829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanı Koca: "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük...
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