Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü.
27.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü.
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Kaynak: AA