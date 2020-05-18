Sağlık Bakanı Koca 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı
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Sağlık Bakanı Koca 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

Sağlık Bakanı Koca 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık çalışma gündeminin belirlendiği ve küresel sağlık sorunlarının ele alındığı 73. Dünya Sağlık Asamblesine katıldı.

Sağlık Bakanı Koca 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı
18.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:24

Sağlık Bakanı Koca 73'üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün yıllık çalışma gündeminin belirlendiği ve küresel sağlık sorunlarının ele alındığı 73. Dünya Sağlık Asamblesine katıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, 194 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. DSÖ'nün yıllık çalışma gündeminin belirlendiği ve küresel sağlık sorunlarının ele alındığı 73. Dünya Sağlık Asamblesi'ne Türkiye'yi temsilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı.

COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Asambleye üye ülkelerin sağlık bakanlarının yanı sıra aralarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın da olduğu devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Sağlık Bakanı Koca konuşmasında, COVID-19 salgınının gelişmişlik farkı gözetmeksizin tüm ülkelerin sağlık sistemlerini zorlu bir teste tabi tuttuğunu ve bu süreci iyi analiz edip gerekli adımları atabilen liderlerin güvenli bir gelecek oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Yıllardır teoride konuşulan birçok konunun pratikteki acı gerçekleriyle yüzleştikleri farklı bir dönemden geçtiklerini belirten Koca, "Bugüne kadar evrensel sağlık kapsayıcılığı, krizlere hazırlık gibi kavramlar Asamblelerde hep tekrarlaya geldiğimiz konular oldu. COVID-19 pandemisi, bu kavramlar çerçevesinde hem ulusal sağlık sistemlerimizi hem de küresel sağlık yönetimini çok zorlu bir sınava tabi tutmuştur. Bu sınav, gelişmişlik farkı gözetmeden hangi ülkenin daha iyi alt yapıya sahip olduğunu ve nasıl bir sağlık sistemi kurguladığını ortaya çıkarmıştır. Politika yapıcılar olarak, tablonun ortaya koyduğu sonuçları iyi analiz edip sağlam adımlar atabilmeliyiz. Ancak bu durumda ulusal ve küresel anlamda daha güvenli bir gelecek oluşturulmasına katkıda bulunabiliriz" dedi.

Türkiye'nin potansiyel vakaları en hızlı tespit eden ülkelerden biri olduğunu ve erken evrede tedaviyi tek merkezden başlatarak önemli bir adım attığını söyleyen Koca, "Bu sayede, bu süreci can kaybı ve sağlık sistemine etkileri bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başındadır. Türkiye, öncelikle aldığı tedbirlerle hastalığın sınırlarından girmesini 3 ay ötelemeyi başarmış ve bu sürede sağlık sistemini salgına hazır hale getirmiştir. Halen ülkemizde hastane yatak doluluk oranları yüzde 40'ın altında ve yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60'ın altındadır. Türkiye evrensel sağlık kapsayıcılığı altında tüm hizmetleri vatandaşlarına ücretsiz olarak sağlayan ender ülkelerden biridir. Bilgi, deneyim ve birikimlerimizi karşılıklı paylaşmaya her daim hazırız" diye konuştu.

Kayıpların derin üzüntüsünü yaşarken, daha sağlıklı bir geleceğin inşası adına COVID-19'un sunduğu tarihi dayanışma fırsatını, farklı ihtilaf ve mücadelelerle harcamamak gerektiğine dikkat çeken Koca, "Ülkemin her zaman bu anlayışla küresel dayanışma ve çözüm arayışlarının bir parçası olacağını ifade etmek isterim" dedi.

Kaynak: İHA

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