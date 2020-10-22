Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu
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Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu

22.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:00
Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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