Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu
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Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu
03.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlamaları var. Bilim Kurulunda bu konu da gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunları nedeniyle bu iznin arttırılmasının doğru olacağı yönünde yaklaşım var" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de yeni normal hayata geçilmesinden sonra ilk kez toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının arından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdi. Son 24 saate ilişkin tabloyu da toplantı esnasında açıklayan Koca, daha sonra basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşmesi sorulan Koca, Rusya ile Türkiye arasında aşı ve ilaç çalışmalarına değindi. Koca, "Aşı konusunda bir TÜSEB olarak bir çağrıya çıkmıştık. Türkiye'de toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen 4 üniversite ve merkezimiz var. Rusya ile görüşmemizde, aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiğini öğrendik. Aşıları özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemi. Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. Sadece ülkenizde yapmanız yetmiyor. O nedenle Rusya ile hem onların hem bizim geliştirdiğimiz aşılarla ilgili karşılıklı klinik çalışmaların yapılabileceğini karara bağladık. Bilim insanlarımız da karşılıklı olarak telekonferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Yarın bu gelişmelerin yenisi yapılacak. İlaç konusundaki çalışmalarla ilgili Rusya'da sentez safhasına gelindiği ifade edildi" açıklamasında bulundu.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA SEVİNDİRİCİ HABER YOLDA

65 yaş üstü ile 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini aktaran Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına da açıklık getirdi. Koca, "Sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uygulandı. Önümüzdeki dönemde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde, vakaların dağılımında değişiklik olursa illerde karar almak mümkün olabilir. Şu an bütün Türkiye veya en son uygulandığı illerle ilgili bilim kurulunun önerisi olmadı. 65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlamaları var. Bilim Kurulunda bu konu da gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunları nedeniyle bu iznin arttırılmasının doğru olacağı yönünde yaklaşım var. Düzenlemeyle ilgili önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur. Bilim Kurulun önerisi önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda görüşüp açıklama yapılır. Gelecek hafta netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZ DA TEDBİRLERE UYUMDA KARARLI DAVRANIRSA SON DERECE MUTLU OLURUZ"

Yeni dönemde sağlık hizmetlerinde de normalleşmeye geçileceğini aktaran Koca, "Özellikle bu dönemde acil olmayan vakalar eklendi. Acil olan vakalar hiçbir zaman bırakılmadı. Bu süreçte yine zorunlu olmadıkça hastanelere müracaat edilmemesini özellikle öneriyorum. Çünkü hastane ortamlarının riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle randevu sistemiyle çalışılmasını esas kıldık. İhtiyacı olan hastamıza daha iyi zaman ayırabilmek için bu dönemi götürelim istiyoruz. Hastanelerde hangi kurallara uyulması gerektiği de yayımlandı. Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"MESAFE KURALINI İHMAL ETMEMEMİZ GEREKİYOR"

Şehir içi ve şehir dışı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili gelen soruya ise Koca, "Bilim Kurulumuz, bir rehber yayımladı. Hangi kurallara uyulması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Mesela şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kuralı kalkmadı, oran düştü. İki koltuk yan yana ise o koltuk boş kalacak, tekli koltuğa oturulabilecek. Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi alınmayacak. Bu kuralın uygulanamadığı zorunlu olan durumlarda Valiliklere yetkiler verildi. Duraklar dahil olmak üzere mesafe kuralını ihmal etmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HASTANE YOĞUNLUĞU VE VEFAT ORANIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Mart ayındaki vaka sayısıyla günümüzdeki vaka sayısının benzer olduğuna dikkat çekilmesi üzerine Bakan Koca, "Mart ayında bizim vakaların yüzde 23'e yakını yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise yatırdığımız hasta oranı yüzde 2,31. Yani o dönem olan vaka sayısıyla hastane yükü daha yoğun. Daha çok servise, yoğun bakıma giden bir hasta yoğunluğumuz vardı. Bunu da erken tespit etmemiz ve erken tedaviye başlamış olmamızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Şu dönemde hastane yoğunluğumuz ve vefat oranımız düşmeye devam ediyor" diye konuştu.

"PLAZMA UYGULAMASINA DEVAM EDİLİYOR"

Kök hücre ve plazma tedavisi hakkında konuşan Koca, kök hücre tedavisinin devam etmeyeceğini vurguladı. Koca, "Kök hücreyle ilgili epey vakamız oldu. Sonuçları yakında yayınlanacak. Ama şunu erkenden aktarabilirim kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebilirim. Plazmadan ise fayda görüyoruz. Plazma uygulamasına devam ediliyor" dedi.

"SINAVLARDA SOSYAL MESAFE UYGUNSA MASKENİN ÇIKARILMASINI UYGUN GÖRDÜK"

LGS ve YKS'yle ilgili gelen soruya ise Koca, "Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi ve ilgili birimlere gönderdi. Gençlerimizin sınavlara maskeli gitmelerini, sırasına oturduğunda mesafe kuralı da uygunsa maskenin çıkarılmasını uygun gördük. Bu anlamda uyulması gereken kuralları ÖSYM ve ilgili kuruluşlara ilettik" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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