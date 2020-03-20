Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e,... Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi. Kaynak: AA