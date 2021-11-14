Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?

Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." - ANKARA

Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı...O anlar kamerada

Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı...O anlar kamerada

 Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda döküldü: Kafasına sıktım, ormana gömdüm

Boşandığı karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda döküldü: Kafasına sıktım, ormana gömdüm

 Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı

Gönül ilişkisi yaşadığı adam, talihsiz kadını boğup cansız bedenini su kuyusuna attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title