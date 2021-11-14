Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?
Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?
Sağlık Bakanı Koca: "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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