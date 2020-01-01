Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene...
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Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene...

Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz.

01.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:18
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle ' dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz."

Kaynak: AA
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