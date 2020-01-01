Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene...
Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz.
01.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:18
Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz."
Kaynak: AA