01.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:18

Sağlık Bakanı Koca: "2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayısını daha da artırarak, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz."

Kaynak: AA