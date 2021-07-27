Sağlık Bakanı Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip, aşı çağrısında bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip, aşı çağrısında bulundu Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip, aşı çağrısında bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 vaka sayısının 20 bine yaklaştığına dikkati çekerek, "Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Can Bartu Serdar Aziz Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip, aşı çağrısında bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:50:34. #1.16#

title