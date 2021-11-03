Sağlık Bakanı Koca: "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek"
Sağlık Bakanı Koca: "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek"
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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