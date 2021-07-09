Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı"
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Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı"

Sağlık Bakanı Koca: '18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı'
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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