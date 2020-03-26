Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"
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Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı" "Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.

26.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:02
Sağlık Bakanı Koca: '16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı'

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"

"Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. Bin 196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: '16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı'

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"

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