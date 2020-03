Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı" Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı" "Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı" "Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. Bin 196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA