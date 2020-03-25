Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59"
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti.
25.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:50
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59."
(İHA)
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Kaynak: İHA