Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59."
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti.
25.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:48
Sağlık Bakanı Koca, "15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59." - ANKARA
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Kaynak: İHA