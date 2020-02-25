Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak
Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
25.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:27
Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçağı koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya acil iniş yaptı.
Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com