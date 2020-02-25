Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak
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Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak

Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

25.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:27
Sağlık Bakanı Koca: 132 Türk yolcu ve mürettebat karantinaya alınacak

Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçağı koronavirüs şüphesiyle 'ya acil iniş yaptı.


Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü hal ilan edildiği öğrenilirken uçaktaki 17 yolcu riskli olarak değerlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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