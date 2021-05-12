Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı
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Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.

Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.

Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...

Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.

Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.

12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.

Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı
Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı
Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı
Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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