Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.
Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.
Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...
Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.
Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.
12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.
Kaynak: Anadolu Ajansı