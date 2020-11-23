Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi
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Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

23.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:48
Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.

Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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