Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre son haftalarda düşmeye... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre son haftalarda düşmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre son haftalarda düşmeye başladı. Bu tedavideki başarımız, yoğun bakımdaki pratiğimizin çok iyi olmasının sonucu olarak görüyoruz. Entübe hastamızın sayılarının azalmaya gittiği, özellikle salgının olduğu İstanbul bir yerde giderek bir haftalık zaman diliminde 2 kat 3 kat artışlar beklersiniz, bu artışları görmemiş olmamız bizim için çok önemli." dedi.

Kaynak: İHA